Galatasaray, Halkbank'ı 3-0 Yendi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erol Akbulut
Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wriht, Can Koç)
Halkbank: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Samet Baltacı, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan)
Setler: 25-23, 25-20, 25-18
Süre: 92 Dakika (31, 32, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.
