Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek!
Son Dakika Spor Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek!

Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek!

7 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. maçında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek!, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. maçında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.


Sarı kırmızılı takımı Madrid'de 3 bin Galatasaray taraftarının desteklemesi bekleniyor.


3 bin Galatasaray taraftarı, Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı stattan takip edecek.


MAÇIN ARDINDAN İSPANYA'DA KALACAKLAR


Galatasaray, Real Madrid maçının ardından da İspanya'da kalacak. İspanyol ekibinin tesislerini kullanacak olan Galatasaray, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını burada yapacak ve ardından özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek.

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Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:13 
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