Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. maçında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.



Sarı kırmızılı takımı Madrid'de 3 bin Galatasaray taraftarının desteklemesi bekleniyor.



3 bin Galatasaray taraftarı, Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı stattan takip edecek.



MAÇIN ARDINDAN İSPANYA'DA KALACAKLAR



Galatasaray, Real Madrid maçının ardından da İspanya'da kalacak. İspanyol ekibinin tesislerini kullanacak olan Galatasaray, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını burada yapacak ve ardından özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek.

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