Galatasaray'ı yıkan tablo! 23.9 milyon euro havaya uçtu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ı yıkan tablo! 23.9 milyon euro havaya uçtu... - Son Dakika Spor

Galatasaray'ı yıkan tablo! 23.9 milyon euro havaya uçtu...

6 saat önce

120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti.

Galatasaray'ı yıkan tablo! 23.9 milyon euro havaya uçtu..., System.String[]

120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.


23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU


Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.


FALCAO: LİG VE KUPANIN EN BÜYÜK FAVORİSİYİZ


PSG karşısında oyuna sonradan dahil olan Falcao, maçtan sonra şöyle konuştu: "Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz. Şu anda %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Oynayarak daha iyi olacağım. Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz." (Sabah)

Kylian Mbappe, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:21 
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