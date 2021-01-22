Galatasaray'ın gündemindeki Michel Seri için Porto devreye girdi

Eski futbolcusu Michel Seri'yi yeniden kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'a Portekiz'den rakip çıktı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; ara transfer döneminde Michel Seri'yi kadrosuna katmayı planlayan Porto, yıldız futbolcu için temaslara başladı. Seri konusunda Galatasaray'ın da teklifinin olduğu belirtildi.

İNGİLİZLER, G.SARAY'IN ANLAŞTIĞINI YAZDI

Galatasaray'la anılan, kulübü Fulham'da kadro dışı kalan Seri, tekrar Cim Bom'a çok yakın. İngiliz medyası, Galatasaray ve Fulham'ın yeni bir görüşme yaptığı ve Seri konusunda anlaşmaya vardığını, Fildişi Sahilli futbolcunun birkaç gün içerisinde eski takımına imza atmasının beklendiğini yazdı.