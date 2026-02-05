Galatasaray\'ın İlk Gine-Bissaulu Transferi: Renato Nhaga

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu.

İkinci transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta saha bölgesine genç futbolcu Renato Nhaga'yı kattı. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibi Casa Pia'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 216. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Nhaga, ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek ilk Gine-Bissaulu olacak. - İSTANBUL