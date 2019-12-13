Galatasaray'ın konuğu MKE Ankaragücü - Son Dakika
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Galatasaray'ın konuğu MKE Ankaragücü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Galatasaray'ın konuğu MKE Ankaragücü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek.

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi.

Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük sakatlıkları nedeniyle son karşılaşmada görev alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama yarınki maçın kadrosunda bulunmayacak.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Süper Lig'de 14 müsabakada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı.

Bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,77 oldu.

MKE Ankaragücü, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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