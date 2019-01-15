Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İstanbul'a Geldi
41 dakika önce
Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), İstanbul'a geldi.
Galatasaray
'ın Portekiz
ekibi Chaves'ten transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), İstanbul
'a geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan Türk Hava Yolları
'na ait uçakla Atatürk Havalimanı
'na gelen Marcao'yu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.
Az sayıda Galatasaray taraftarının beklediği 22 yaşındaki oyuncu, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:06 Kaynak: AA
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