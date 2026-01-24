Galatasaray, Karagümrük'ü 3-1 Yendi

MISIRLI.COM.TR Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yaptı.

Karşılaşmaya Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, "Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Traore, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho" 11'i ile çıkarken konuk ekip Galatasaray ise "Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen" ile sahada yer aldı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü Sara ile kaydetti. 1'inci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topa Sallai'nin dokunuşu sonrası İlkay Gündoğan topukla pasını Sara'ya çıkardı. Sara'nın vücut çalımıyla savunmada Balkovec'i geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük beraberlik golünü 27'inci dakikada attı. Sol kanatta Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına hareketlenen Serginho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun geriye verdiği pasında meşin yuvarlağı önüne alan Barış Kalaycı şutunda skora denge getirdi: 1-1. 33'üncü dakikada sağ kanattan Sara'nın pasında savunmanın dokunamadığı top altıpas üzerinde göğsüyle kontrol eden İlkay Gündoğan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray 52'inci dakikada öne geçti. Sağ kanatta Sallai'nin yaptığı ortada topa iyi yükselen Sara, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-2. Osimhen, 55'inci dakikada farkı 2'ye yükseltti. İlkay Gündoğan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında topu ceza sahası içinde göğsüyle yumuşatan Osimhen sert vuruşunda ağları havalandırdı: 1-3. Fatih Karagümrük, 69'uncu dakikada gole yaklaştı. Ceza yayının solundan içeri sokulan Tiago Çukur'un pasında topu alan Ahmet sert vurdu. Bu vuruşta savunmadan seken top yan ağlarda kaldı. Galatasaray konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.