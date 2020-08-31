Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı iptal oldu

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 5 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:41 - Kaynak: İHA
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