Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas
Son Dakika Güncel Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas - Son Dakika

Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas

6 saat önce

PSG Kalecisi Keylor Navas, basın toplantısında konuştu PARİS - Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray'la yapacakları karşılama öncesi açıklamalarda bulundu.

PSG Kalecisi Keylor Navas, basın toplantısında konuştu PARİS - Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray'la yapacakları karşılama öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas

Paris Saint Germain, Keylor Navas, Galatasaray, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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