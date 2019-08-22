Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiralıyor
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiralıyor

1 saat önce

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralıyor.

Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiralıyor, System.String[]

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralıyor.


Galatasaray, sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin Euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u Almeria'ya kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Valentine Ozornwafor, Galatasaray, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi
Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 02:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiralıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]