Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Son Dakika Spor Galatasaray-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

Galatasaray-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

35 dakika önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.

Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek!
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