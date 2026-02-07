Galatasaray-Rizespor 48. Randevu - Son Dakika
Galatasaray-Rizespor 48. Randevu

07.02.2026 11:25
Galatasaray, Rizespor ile Süper Lig'de 48. maçına çıkacak; sarı-kırmızılılar 7 maçtır kazanıyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 47 lig maçından 33'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 116 golüne, yeşil-mavililer 48 golle karşılık verebildi.

Rize'deki maçlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 24. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 49 golüne, Çaykur Rizespor 27 golle karşılık verdi.

Son 7 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 7 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Söz konusu maçlarda 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 8 gol gördü.

Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 1987-1988 ve 2024-2025 sezonlarında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 47 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 47 maçın 44'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.

Kaynak: AA

