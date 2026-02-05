Galatasaray, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Renato Nhaga da takımla birlikte idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.