Galatasaray, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
