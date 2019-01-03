Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

57 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:17 Kaynak: İHA

Garry Rodrigues, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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