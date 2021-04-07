Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı - Son Dakika

Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı

07.04.2021 14:35
Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına devam etti.Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı - Son Dakika Spor


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