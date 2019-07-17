Galatasaray, Seefeld kasabasına ulaştı

2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul
'da Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde başlayan Galatasaray
, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı etabı için İstanbul'dan özel uçakla Almanya
'ya hareket etti. Münih
'e giden sarı-kırmızılı, daha sonra kara yoluyla Avusturya
'nın Tirol
kentine bağlı Seefeld kasabasına geçti. Burada teknik ekip ile futbolcular kamp yapacağı hotele giriş yaptı.
Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
" Adem Büyük
, Ahmet Çalık
, Ali Yavuz
Kol, Atalay Babacan
, Batuhan Şen, Berk Balaban
, Emre Taşdemir
, Erencan Yardımcı, Gökay Güney
, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz
, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan
, Şener Özbayraklı
, Yunus Akgün
, Yuto Nagatomo." - İSTANBUL