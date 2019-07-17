Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seefeld kasabasına ulaştı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Seefeld kasabasına ulaştı

1 saat önce

2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı etabı için İstanbul'dan özel uçakla Almanya'ya hareket etti.

Galatasaray, Seefeld kasabasına ulaştı, System.String[]
2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı etabı için İstanbul'dan özel uçakla Almanya'ya hareket etti.

Münih'e giden sarı-kırmızılı, daha sonra kara yoluyla Avusturya'nın Tirol kentine bağlı Seefeld kasabasına geçti. Burada teknik ekip ile futbolcular kamp yapacağı hotele giriş yaptı.

Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

" Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo." - İSTANBUL
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, İstanbul, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2020 THY Euroleague Final-Four Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:40:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seefeld kasabasına ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]