Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve buradan ciddi bir bonservis geliri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, iyi bir teklif gelmesi durumunda Sofiane Feghouli'yi de gözden çıkarabilir. Her ihtimali düşünerek transferde harekete geçen Aslan, Kasımpaşa'dan bu yana istediği Trezeguet için bir kez daha çalışma başlattı.









10 MİLYON EURO'YA GİTTİ



Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transferi sırasında Cim Bom'un kapısından dönen Mısırlı oyuncu, sezon başında 10 milyon Euro bedelle İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Ada ekibinin ateş hattında yer alması sonrasında 25 yaşındaki oyuncunun transferi yeniden gündeme geldi. Aston Villa küme düşerse Galatasaray, Trezeguet için İngiliz ekibinin kapısını çalacak.



Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Mısırlı futbolcu, bu sezon 32 maçta Aston Villa formasını giydi. 25 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. (Fanatik)



