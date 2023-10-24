Sadece tek kelime etti! Kim Min Jae'den basın mensubunun sorusuna Fenerbahçelileri duygulandıracak yanıt

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından stadyumdan ayrılan Kim Min Jae, kendisine gelen ' 'Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna sadece ' 'Fenerbahçe'yi'' yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ ÖZLEDİM"

Alman devinde forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray stadyumundan ayrıldığı sırada bir basın mensubunun ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna ''Fenerbahçe'yi'' diyerek yanıt verdi.

FENERBAHÇE'DEN NAPOLİ'YE TRANSFER OLMUŞTU

Kim Min Jae, 2021-22 sezonunda 18 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tutmuştu. Başarılı futbolcu oradan da Alman devine imzayı attı.