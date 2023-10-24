Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından stadyumdan ayrılan Kim Min Jae, kendisine gelen ' 'Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna sadece ' 'Fenerbahçe'yi'' yanıtını verdi.
Alman devinde forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray stadyumundan ayrıldığı sırada bir basın mensubunun ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna ''Fenerbahçe'yi'' diyerek yanıt verdi.
Kim Min Jae, 2021-22 sezonunda 18 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tutmuştu. Başarılı futbolcu oradan da Alman devine imzayı attı.
Son Dakika › Futbol › Sadece tek kelime etti! Kim Min Jae'den basın mensubunun sorusuna Fenerbahçelileri duygulandıracak yanıt - Son Dakika