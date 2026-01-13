Galatasaray Taraftarından Okula Spor Desteği

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Galatasaray Taraftarlar Derneği, eğitime verdiği destek kapsamında Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

Başkanlığını Uğur Özçelik'in yürüttüğü Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından temin edilen spor malzemeleri, dernek başkanı Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından okul idaresine teslim edildi. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının Galatasaray taraftarı olduğu okulda renkli ve coşkulu anlar yaşandı.

Teslim töreninde konuşan Dernek Başkanı Uğur Özçelik, sosyal sorumluluk projelerine belirli aralıklarla devam edeceklerini belirterek, "Okulumuzun müdürü, öğretmen kadrosu ve öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun Galatasaraylı olması çok güzel görüntüler ortaya çıkardı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin spor malzemelerini güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.

Spor malzemelerinin teslimi, okul önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MANİSA