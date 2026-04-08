Anadolu Efes Partizan hangi kanalda, Anadolu Efes Partizan nereden CANLI izlenir?

Avrupa basketbolunun en heyecan verici atmosferlerinden birine sahne olacak Anadolu Efes - Partizan mücadelesi için nefesler tutuldu. Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ile Anadolu Efes arasındaki bu taktik savaşı kaçırmak istemeyen taraftarlar, dijital platformlar üzerinden "Anadolu Efes - Partizan nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın bilgileri neler?" başlıklarını yakından takip ediyor. Dev eşleşmenin canlı yayın linkleri, frekans bilgileri ve her iki takımdaki son dakika eksiklerini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

ANADOLU EFES - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

EuroLeague takvimindeki bu kritik randevu, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimizin galibiyet serisini sürdürmek istediği müsabakada hava atışı saat 20:30 itibarıyla yapılacak. İstanbul’da parkeye çıkacak olan iki dev ekibin kapışması, Avrupa genelinde büyük ilgiyle takip edilecek.

ANADOLU EFES - PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes ile Partizan arasındaki bu nefes kesen maç, Türkiye’de sporun adresi olan S Sport ve dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı olan Idman TV üzerinden de bu büyük karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak. Maç boyu tüm smaçlar, kritik üçlükler ve saha içi aksiyonlar yüksek çözünürlükle ekranlara taşınacak.

S SPORT VE DİĞER PLATFORM FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar için platform ve kanal bilgileri şu şekildedir:

• S Sport: Tivibu 73. Kanal, Turkcell TV+ 77. Kanal üzerinden izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden üyelik dahilinde uygulama veya web sitesinden erişilebilir.

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden izleyicilere sunulacak.

DEV EŞLEŞMENİN ADRESİ: SİNAN ERDEM SPOR SALONU

Anadolu Efes ve Partizan arasındaki EuroLeague mücadelesi, İstanbul'un basketbol kalesi olarak bilinen Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Efes, kendi seyircisi önünde Partizan’ın sert savunmasını aşarak galibiyete ulaşmayı hedeflerken, basketbol efsanesi Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ise İstanbul deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmeye çalışacak. Her iki takım için de prestij ve sıralama açısından büyük önem taşıyan bu maçta, tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.