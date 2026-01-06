Galatasaray Transfer ve Final Hazırlıklarını Açıklıyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz" dedi. Özbek ayrıca, Mauro Icardi'nin 5 ay daha oyuncuları olduğunu söyledi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Finaldeki rakibimizi bekliyoruz"

"Karşılaşmanın güzel geçtiğini ve seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirten Dursun Özbek, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz" dedi.

"Bir an evvel transferi bitirmek istiyoruz"

Transfer çalışmalarına başladıklarını söyleyen ve bir an evvel bitirmek istediklerini söyleyen Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz. Burada Galatasaray Spor Kulübü'nün yaz transferlerine dikkat ederseniz beş tane transfer yaptık. Beşi de sahada. Bu transferdeki başarımızı gösteriyor. Bugün de sahada vardı. Hazırlıklarımızı yaptık. Burada tabii transferde hocamızın talebi doğrultusu ve scout ekibinin verdiği önerilerle ben ve Abdullah kardeşim bu konuda çalışıyoruz. Geçtiğimizde bahsettiğim gibi yaz döneminde de çok başarılı oluyor. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli. Onlar için çalışıyoruz. Bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erden Timur'u moralli gördüm, bu süreçte yanında olacağız"

Silivri Cezaevinde Erden Timur'u ziyaret ettiğini aktaran Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

"Icardi 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur"

Mauro İcardi'nin transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Daha önce de benzer soruyu ben cevaplamıştım. Icardi bizim ikon futbolcumuz. Icardi Galatasaray'a çok şey vermiştir. Galatasaray'ın oyuncusudur. Önümüzde yaklaşık 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Dolayısıyla biz size yeri zamanı geldiği zaman da gereken kararımızı vereceğiz. Yani kimse Icardi'nin Galatasaray aidiyetini tartışamaz. Icardi bizim için önemli bir futbolcu. Çok önemli bir futbolcu. Bugün de çok seviyoruz. Biz yönetim olarak bunun farkındayız. Dolayısıyla ona göre de kararımızı alacağız" ifadelerine yer verdi.

"Urfa'da yarım kalan hesabımız var'

Final maçının Şanlıurfa'da oynanmasını isteyen Özbek, Urfa'da yarım kalan hesabımız var diyerek meydan okudu. Özbek, "Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var. Finali de Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu. Galatasaray, rakip seçmez. Galatasaray, her zaman Türk futbolunda en iyisi olmuştur. Şampiyonluk ve oyunlarımıza bakın. Bize rakip fark etmez. Galatasaray, kupaların takımıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP