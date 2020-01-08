Galatasaray U19, A Takım'ı farklı yendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray U19, A Takım'ı farklı yendi! - Son Dakika Spor

Galatasaray U19, A Takım'ı farklı yendi!

6 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray U19, A Takım'ı farklı yendi!, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında U19 Takımı ile hazırlık maçı oynanırken, genç aslanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Takım'ın kamp kadrosunda yer almayan U19'un gollerini Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti.


Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Emre Mor, Babel 11'i ile çıktı. Maçın ikinci yarısında ise Linnes, Selçuk İnan, Şener ve Adem Büyük forma giydi.


Teknik patron Fatih Terim'in kamp kadrosuna U19 Takımı'ndan 1 oyuncu bile almaması tepki çekmişti. U19 Takımı futbolcuları ise, abileri karşısında gösterdiği performans ve aldıkları skorla Fatih Terim'e 'Biz de burdayız!' mesajı gönderdiler.


Maç skoru paylaşılmadı!


Antrenman bilgisi paylaşan Galatasaray Kulübü, U19 maçının skoru ile ilgili herhangi bir bildirim geçmedi. İdman raporunda sadece "Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımımız ile 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı." bilgisi paylaşıldı.(Fanatik)


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Florya Metin Oktay Tesisleri, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:46 
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