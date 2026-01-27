Galatasaray Uzatmada Kazandı - Son Dakika
Galatasaray Uzatmada Kazandı

27.01.2026 23:31
Galatasaray MCT, Rytas Vilnius'u 89-85 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini 89-85 yendi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmada ilk çeyreği ev sahibi takım, 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray, devre arasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıda Rytas Vilnius, oyuna dengeyi getirirken 3. periyodu 57-55 önde kapattı. Başa baş geçen mücadelenin normal süresi 76-76'lık eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Galatasaray, karşılaşmayı 89-85 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum 24, John Meeks ise 19 sayıyla ön plana çıktı. Rytas Vilnius'ta Jerrick Harding'in 28 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti. Litvanya temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı

Kaynak: AA

