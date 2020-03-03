Galatasaray ve Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre sevkler şöyle;



1- BURSASPOR Kulübü'nün 28.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BURSASPOR Kulübü Başkanı MESUT MESTAN'ın 28.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,



FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü kaleci antrenörü ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu TEENAGE LINGANI HADEBE'nin 01.03.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 02.03.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.03.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- BURSASPOR Kulübü futbolcusu ABDULLAHI SHEHU'nun 01.03.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- ALTAY Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan ALTAY-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ALTAY Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA GEDİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi EYYÜP TURHAN'ın 01.03.2020 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü kaleci antrenörü SÜLEYMAN ARPA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca FDK'ya sevkine,



ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SİNAN BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu BÜLENT DEMİR'in 01.03.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu EREN AÇIKGÖZ'ün aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu ALİ ZORLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu ENVER YILDIZ'ın aynı müsabakadaki ""sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu BURAK KAPAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- 1928 BUCASPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-1928 BUCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi İSA GÜZEL'in 01.03.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "kapasite üzeri seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- KARŞIYAKA Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- PAYASSPOR Kulübü futbolcusu AKIN AÇIK'ın 01.03.2020 tarihinde oynanan PAYASSPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL DEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖMER ÇETİNBAŞ'ın 01.03.2020 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi ABDULKADİR İNANAN'ın 01.03.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.