Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı

Galatasaray, Yaser Asprilla\'yı Kiraladı
25.01.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Girona'dan Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak transfer etti.

Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yeser Asprilla ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 21:36:21. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.