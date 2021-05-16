Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından

16.05.2021 00:41
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluğu son anda averajla kaybetmelerinin dramatik olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluğu son anda averajla kaybetmelerinin dramatik olduğunu söyledi.

Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, "Dramatik bir kayıp oldu. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz 2 gol bizi şampiyonluktan etti. O iki golü yemesek biz şampiyonduk. Tabi buraya gelinceye kadar başımıza gelmedik iş kalmadı." dedi.

Fatih Terim, bu sezon birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Lige şöyle baktığımızda cezaları yiyen biz. 10-11 maçı 10 kişi oynayan biz. Değişik kararlarla canı yanan biz. Ben bir hafta hatırlamıyorum ki problemsiz geçsin. Son 5-6 hafta biraz rahattık, o da biz bize kaldık. Sonuç itibarıyla başarısız olduk. Bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi de benim olmam gerekiyor. Soyunma odasında oyuncularımla vedalaşırken, hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma destek ve özverileri için teşekkür ettim. Pandemiyle beraber birçok şeyle uğraşmak kolay değil. Bir de sadece dışarıyla uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor değişik cezalar veriliyor. Hiç ses yok. Dolayısıyla iç dış, ona rağmen bence iyi bile geldik. Ucundan da kaybettik."

"Galatasaray için çok önemli günlerin arifesindeyiz"

Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçimli olağan genel kurula atıfta bulunarak, çok önemli günlerin arifesinde olduklarını aktardı.

Hiçbir zaman ikinciliği başarı olarak düşünmediklerini anlatan Terim, "Onun için başarısızlığı kabul ediyoruz. Ancak Galatasaray'a çok kolay dokunulduğu zaman ben üzüntü duyarım. Bu sene öyle oldu. İsteyen istediği gibi davrandı. Zaten herhangi bir tepki de yok. Tepki varsa bize var. Ben esasında başka şey söylemek isterim. Bu bitti, Galatasaray için çok önemli günlerin arifesindeyiz. Sadece şampiyonluk veya Avrupa kupaları anlamında değil. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık, ön eleme oynayacağız. Bunlardan daha önemli bir şey var. Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ben bir Galatasaraylı olarak bu tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişisel düşüncelerin bir tarafa bırakılmasını, orta payda olan Galatasaray'da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim Galatasaraylılığa bakış açım bu ve hiç de değişmedi." ifadelerini kullandı.

"Sözümüzü yerine getirdik"

Fatih Terim, sorumluluk ve prensiplerinin olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. İlgili sorulara elbette benim de kendime göre yanıtlarım var. Söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray'ın kaybedecek tek günü yok. Ben her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak Galatasaray'ın rekabet halinde ve yarış içinde olduğu zamanlarda bile geleceği planlamalı. Tüm olanaklarıyla beraber bir sonraki meydan okumaya hazır olmalı. Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, gelecekte farklı alanda yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek, teknik anlamda faydalı olabilecek kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncusu serbest kalacak. Kiralık olarak kadromuzda bulunan oyuncular dönecek. Şu anda takip ettiğimiz ve görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Gelecek sezonların planlaması için gerekli adımların atılması, Galatasaray'ın her zaman en güçlü olması ve sahip olduğu özelliklerini koruması adına çok kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır. "

Tecrübeli teknik direktör, sona eren sözleşmesiyle ilgili olarak, "Çok emin değilim, yanlış da söylemek istemiyorum ya 10 senelik ya da 15 senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibarıyla benim sözleşmem bitiyor. Gereken neyse zaten yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, ailesiyle yarın tatile gideceğini dile getirerek, "Ben yarın itibarıyla ailemle Bodrum'a gidiyorum. ABD'ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum'a gidiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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