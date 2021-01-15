Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Oğulcan Çağlayan ile birlikte sırtlamaya çalışan Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den talip çıktı.

Ligde küme düşmeme mücadelesi veren Bromwich'te menajer Sam Allardyce Senegalli golcüyü istiyor. İngiliz Skysports'un haberine göre; Hoffenheim'lı Ishak Belfodil transferini bitiremeyen Bromwich Diagne'ye dümen kırdı. Bu sezon ligde 17 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve sondan birinci sırada yer alan kulüp, gol yollarında etkili bir forvet istediği için Galatasaray'a teklif yapacak .

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Haberde İngilizlerin sezon sonunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ancak taraftarların Diagne'yi çok sevmesinden ötürü Sarı Kırmızılılar'ın cevabının tahmin edilemediği de yazıldı.

Son iki maçta 3 gol atan Senegalli forvet, bu sezon sarı kırmızılılarla toplam 18 maça çıktı ve rakip ağlara 11 gol gönderdi.