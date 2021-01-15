Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor - Son Dakika

Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor

15.01.2021 19:38
Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor, System.String[]

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'ye Premier Lig'de düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion talip oldu. İngiliz ekibinin golcü futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Oğulcan Çağlayan ile birlikte sırtlamaya çalışan Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den talip çıktı.

Ligde küme düşmeme mücadelesi veren Bromwich'te menajer Sam Allardyce Senegalli golcüyü istiyor. İngiliz Skysports'un haberine göre; Hoffenheim'lı Ishak Belfodil transferini bitiremeyen Bromwich Diagne'ye dümen kırdı. Bu sezon ligde 17 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve sondan birinci sırada yer alan kulüp, gol yollarında etkili bir forvet istediği için Galatasaray'a teklif yapacak .

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Haberde İngilizlerin sezon sonunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ancak taraftarların Diagne'yi çok sevmesinden ötürü Sarı Kırmızılılar'ın cevabının tahmin edilemediği de yazıldı.

Son iki maçta 3 gol atan Senegalli forvet, bu sezon sarı kırmızılılarla toplam 18 maça çıktı ve rakip ağlara 11 gol gönderdi.

Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor

Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Premier Lig, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor


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