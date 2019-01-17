Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Engelli Gencin Hayali Gerçek Oldu

Galatasaraylı Engelli Gencin Hayali Gerçek Oldu

34 dakika önce

Serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle Kocaeli'de yatağa bağımlı yaşayan 19 yaşındaki Velican Öndeş'in, taraftarı olduğu Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçekleşti.

Galatasaraylı Engelli Gencin Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
Serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle Kocaeli'de yatağa bağımlı yaşayan 19 yaşındaki Velican Öndeş'in, taraftarı olduğu Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçekleşti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Velican Öndeş, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçı için yaptığı antrenmanı izledi.

Velican, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, hayallerinden biri olan teknik direktör Fatih Terim ve kaleci Muslera ile de tanışma fırsatı buldu.

Antrenman sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektiren Velican'a, Fatih Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Kocaeli, Fernando Muslera, Fatih Terim, Galatasaray, Spor
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