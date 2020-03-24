Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sarı-kırmızılı futbolcular ve Terim'in eski oyuncuları "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim için

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sarı-kırmızılı futbolcular ve Terim'in eski oyuncuları "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım iyileşmen için." mesajına yer verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Henry Onyekuru ise "Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın ve kısa sürede geri döneceğini biliyorum!" paylaşımını yaptı.

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, "Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah'tan sana acil şifalar vermesini diliyorum." paylaşımında bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncusu Adem Büyük, yayımladığı mesajda, "Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Sevgili hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle." mesajını paylaştı.

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularından Atalay Babacan, mesajında, "Bu zor günler de geçecek hocam. Daha nice başarılara koşacağız. Seninleyiz ve bir kez daha birlikte yeneceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Ozan Kabak da yaptığı paylaşımda, "Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. Birlikte Yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Arda Turan da sosyal medya hesabından, "Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim abi ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum... Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığında üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir... Hep beraber önlemlere uyalım, bu mücadeleyi beraber kazanacağız." mesajını paylaştı.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncularından Felipe Melo, "Babacım seni çok seviyorum. Allah yardımcın olsun. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin." mesajını yayımladı.

Çekya temsilcisi Sparta Prag'da kariyerini sürdüren Semih Kaya ise "Senin kararlılığın, gücün ve inancın her zorluğun üstesinden gelecektir hocam. Bir kez daha birlikte yeneceğiz!" paylaşımında bulundu.

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:14 Kaynak: AA

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