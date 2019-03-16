Son Dakika Haberleri: Galatasaraylılar Derneğinin Yeni Başkanı Fidel Berber Oldu

Galatasaraylılar Derneğinin Yeni Başkanı Fidel Berber Oldu

1 saat önce

Galatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı Fidel Berber oldu.

Galatasaraylılar Derneğinin Yeni Başkanı Fidel Berber Oldu, System.String[]
Galatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı Fidel Berber oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Berber'i tebrik etti.

Açıklamada, "Galatasaraylılar Derneğinin, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fidel Berber'i ve kurullarındaki çalışma arkadaşlarını tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor
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