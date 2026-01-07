Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Haberin Videosunu İzleyin
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti
07.01.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti
Haber Videosu

'Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri' filminin galasında Ananya Panday'ın rol arkadaşının yakın temasından rahatsız olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun bakışları ve tepkisi dikkat çekerken, görüntüler kişisel sınırlar tartışmasını da beraberinde getirdi.

Hint sinemasının yeni yapımlarından "Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri" filminin galası, bu kez kırmızı halıdaki rahatsız edici anlarla gündeme geldi. Filmin başrol oyuncularından Ananya Panday, kameralar önünde rol arkadaşının yakın temasından rahatsız oldu.

KAMERALAR ÖNÜNDE RAHATSIZ EDEN YAKINLIK

Gala sırasında Ananya Panday'ın belinden tutularak okşanmaya çalışıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, oyuncunun yüz ifadesi ve bakışları dikkat çekti. Panday'ın o anlarda huzursuz olduğu ve rol arkadaşına bakışlarıyla mesafe koymaya çalıştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun rahatsızlığının açıkça belli olduğunu savundu. Olay, "kırmızı halıda kişisel sınırlar" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Magazin, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:03:22. #7.11#
SON DAKİKA: Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.