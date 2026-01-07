Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Hint sinemasının yeni yapımlarından "Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri" filminin galası, bu kez kırmızı halıdaki rahatsız edici anlarla gündeme geldi. Filmin başrol oyuncularından Ananya Panday, kameralar önünde rol arkadaşının yakın temasından rahatsız oldu.

KAMERALAR ÖNÜNDE RAHATSIZ EDEN YAKINLIK

Gala sırasında Ananya Panday'ın belinden tutularak okşanmaya çalışıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, oyuncunun yüz ifadesi ve bakışları dikkat çekti. Panday'ın o anlarda huzursuz olduğu ve rol arkadaşına bakışlarıyla mesafe koymaya çalıştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun rahatsızlığının açıkça belli olduğunu savundu. Olay, "kırmızı halıda kişisel sınırlar" tartışmasını da beraberinde getirdi.