Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United'ı 2 golle devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United'ı 2 golle devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United\'ı 2 golle devirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0 yendi. Manchester United'ın galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı.

CHELSEA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Manchester United'da Lisandro Martinez, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

GALİBİYET ÖZLEMİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyet hasreti tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Michael Carrick yönetimindeki Manchester United ise 7 puanda kaldı. 

Manchester UnitedManchesterChelseaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu İnşaat ustasına acı veda Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
17:31
Mohamed Salah ve Köksal Baba’dan sürpriz buluşma İşte nedeni
Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni
16:43
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 17:44:56. #7.13#
SON DAKİKA: Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United'ı 2 golle devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android