Son Dakika Haberleri: Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya
Son Dakika Spor Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya - Son Dakika Spor

Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor yarın karşı karşıya gelecek.

Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor yarın karşı karşıya gelecek.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de geride kalan 8.hafta sonunda galibiyeti olmayan iki takım ilk galibiyetlerini almak için 3 puan mücadelesi verecek.


8.hafta sonunda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor ligde son iki sırada yer alıyorlar. Yarın oynanacak olan olan zorlu doksan dakikada kazanan takım bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alacak.


Hem Kocasinan Şimşekspor hem de Kayseri Demirspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Yarın Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor müsabakası saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi
Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu! Toplam 10 takım takip ediyor İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:19:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]