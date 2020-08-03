Gambiya'da 3 bakan Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, Petrol ve Enerji, Finans ile Tarım bakanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Petrol ve Enerji Bakanı Fafa Sanyang, Finans Bakanı Mambury Njie ve Tarım Bakanı Amie Fabureh'e yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiği, toplu etkinliklerin yasaklandığı ifade edildi.

Ülkede geçen hafta Devlet Başkan Yardımcısı Isatou Touray'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Devlet Başkanı Adama Barrow, kendini karantinaya almıştı.

Gambiya'da şimdiye kadar 498 Kovid-19 vakası görüldü, 9 kişi hayatını kaybetti.