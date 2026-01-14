Gambiya'nın Myanmar'la Soykırım Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gambiya'nın Myanmar'la Soykırım Davası

14.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya, Myanmar'a karşı UAD'de soykırım davasında önemli aşamalara ulaştı, karar bu yıl bekleniyor.

Gambiya'nın Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davada kararın bu yıl açıklanması bekleniyor.

Arakan Rohingya Ulusal Konseyi (ARNC) Eş Başkanı Nay San Lwin, AA muhabirine, Gambiya'nın Myanmar'a karşı UAD'de açtığı davayı değerlendirdi.

Lwin, bu hafta yapılan açılış oturumunun son derece önemli olduğunu ve Gambiya heyetinin avukatlarının Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların ve Myanmar'ın tutumunun Soykırım Sözleşmesi hükümlerini nasıl ihlal ettiğini açık bir şekilde ortaya koyduğu belirtti.

UAD'nin bu duruşmaları sürdürmeye devam ettiğini ve nihai kararın bu yıl içerisinde açıklanmasının beklendiğini bildiren Lwin, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırımın halen devam ettiğini ve bu nedenle, sorumluların hesap vermesini sağlamak için hukuki girişimlerde bulunmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Lwin, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün sistematik, yaygın ve kasıtlı olduğuna, tüm köylerin yerle bir edildiğini ve bundan yüz binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekerek, "On binlerce kişi öldürüldü, kadınlar ve kız çocukları tecavüze ve toplu tecavüze maruz bırakıldı, en az 750 bin kişi Bangladeş'e kaçmaya zorlandı. Rohingyalılara uygulanan şiddet rastgele değil, topluluğun tamamen yok edilmesini hedefleyen, soykırım niteliğinde, koordineli bir kampanyayı temsil ediyor." dedi.

"Yaşanan acılar tarif edilemez boyutta"

UAD'nin Ocak 2020'de geçici tedbir kararları almasına rağmen Myanmar'ın bu kararlara uymadığını vurgulayan Lwin, Myanmar'ın bir devlet olarak soykırım işlediği için Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla hesap verebilirliğin sağlanmasının büyük bir sembolik değer taşıdığının altını çizdi.

Lwin, uluslararası adalet mekanizmasının, hukuki meselelerin karmaşıklığı, kapsamlı delil gerekliliği ve uluslararası hukukun ulusal bağlamlarda uygulanması nedeniyle yavaş ilerlediğinden bahsederek, "Uluslararası adalet mekanizmasında uzun süreç, davaları lehlerine güvenilir sonuçlarla sonuçlandırabilmek için prosedürü tam olarak anlamak zorunda kalan mağdurlar açısından en can sıkıcı unsur ve büyük bir sabır gerektiriyor." diye konuştu.

Myanmar'ın geçici tedbirlere uymaması nedeniyle bu hukuki sürecin tek başına Arakanlı Müslümanların devam eden acılarını durdurmayacağını belirten Lwin, Rohingyalılara yönelik yeni zulümleri durdurmak ve önlemek amacıyla diplomasi, yaptırımlar ve kamuoyu farkındalık kampanyaları yoluyla güçlü bir uluslararası baskı uygulanmasının şart olduğunu söyledi.

Lwin, hem Myanmar ordusunun hem de Budist Arakan Ordusu'nun (AA) Arakanlı Müslümanlara yönelik zulümden sorumluluğu bulunduğunu, yaşanan acıların tarifsiz olduğunu ve bu durumun devam eden bir soykırım niteliği taşıdığını anlattı.

Arakanlı Müslümanların karşı karşıya olduğu krizi çözmek için tam ve kararlı bir desteğin henüz sağlanmadığını bildiren Lwin, uluslararası toplumun tüm gücüyle ve samimiyetle harekete geçmesi halinde bu meselenin kısa süre içerisinde çözüleceği tahmininde bulundu.

Ne olmuştu?

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 12 Ocak'ta görülen duruşmada, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) yönelik soykırım davasında esasa ilişkin süreç başladı.

Lahey'de yapılan duruşmada Gambiya, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları kasıtlı olarak hedef aldığını, köylerin sistematik biçimde yakıldığını, kitlesel öldürmeler, tecavüzler ve zorla yerinden etmelerin yaşandığını savundu.

Gambiya, bu eylemlerin Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini belirterek, Myanmar'ın azınlığı yok etmeye yönelik bilinçli bir politika izlediğini ileri sürdü. Myanmar tarafı ise suçlamaları reddederek askeri operasyonların "terörle mücadele" kapsamında yürütüldüğünü iddia etti.

Duruşmalar, 2019'da Gambiya'nın başvurusu üzerine başlayan dava sürecinin devamı niteliğini taşıyor. UAD, 2020'de Myanmar hakkında geçici tedbirler kararı vermiş ancak bu kararlara uyulmadığı ifade edilmişti. 2022'de Myanmar'ın ön itirazlarının reddedilmesinin ardından dava esastan görülmeye başlanmıştı.

Söz konusu dava, soykırım iddiasıyla doğrudan mağdur olmayan bir ülkenin başka bir devlete karşı UAD'ye başvurması bakımından emsal olarak görülüyor ve mahkemenin soykırım davalarındaki tutumuna ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Myanmar, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'nın Myanmar'la Soykırım Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:14:12. #7.11#
SON DAKİKA: Gambiya'nın Myanmar'la Soykırım Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.