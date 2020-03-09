Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti

6 saat önce

Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti, System.String[]

Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.


Von Sydow; Kült korku filmi Şeytan, Hannah ve Kız Kardeşleri, Azınlık Raporu ve Zindan Adası gibi birçok başyapıtta rol almıştı.


Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.


Ünlü aktör, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisindeki mistik 3 gözlü kuzgun rolüyle de efsane yaratmıştı

Game of Thrones, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:46 
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