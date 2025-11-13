Gana'da Askere Alımda İzdiham: 6 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Gana'da Askere Alımda İzdiham: 6 Ölü, 22 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Gana\'da Askere Alımda İzdiham: 6 Ölü, 22 Yaralı
13.11.2025 14:29
Gana\'da Askere Alımda İzdiham: 6 Ölü, 22 Yaralı
Gana'nın Akra şehrinde askere alım sırasında izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Gana'nın başkenti Akra'da orduya katılmak isteyen binlerce genç, El-Wak stadyumuna akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle stadyumun önünde izdiham çıktı. Yetkililer, yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Gana Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, izdihamın güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi sonucu yaşandığı, beklenmedik derecede başvuru olduğu ifade edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı. Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, izdihamda yaralananların kaldırıldığı 37. Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti. Güvenlik kurumlarına yapılan işe alımlar, genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkede iş arayan çok sayıda gencin ilgisini çekiyor. Hükümet verilerine göre ülkede gençlerin yaklaşık yüzde 39'u işsiz.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Gana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gana'da Askere Alımda İzdiham: 6 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gana'da Askere Alımda İzdiham: 6 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
