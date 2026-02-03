Gana, Diaspora için Vatandaşlık Başvurularını Durdurdu - Son Dakika
Gana, Diaspora için Vatandaşlık Başvurularını Durdurdu

03.02.2026 17:23
Gana, diaspora vatandaşlık başvurularını, süreçleri iyileştirmek için geçici olarak durdurdu.

Gana hükümeti, Afrika diasporasına yönelik vatandaşlık başvurularını, sistemi daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Gana İçişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Diaspora İşleri Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, kararın başvuru süreçlerini sadeleştirmek ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla alındığı belirtildi.

Askıya alma kararının, Gana'nın küresel Afrika diasporasını ülkeye davet etme konusundaki taahhüdünden geri adım anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, bunun gelecekte daha sorunsuz ve etkin bir başvuru süreci oluşturmayı hedefleyen stratejik adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Her iki kurum da küresel Afrika ailesinin üyelerini ana vatanlarına kabul etme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, gelecekteki başvuruları daha kolay ve sorunsuz hale getirecek düzenlemeler üzerinde işbirliği içinde çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Pan-Afrika vizyonunun parçası

Gana'nın Afrika diasporasına yönelik açılımının, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Kwame Nkrumah tarafından savunulan Pan-Afrika vizyonuna dayanıyor.

Bu politika, 2019 yılında ilan edilen "Dönüş Yılı" programıyla yeniden canlandırılarak, dünya genelindeki Afrika kökenlilerin Gana ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Günümüzde diaspora üyeleri, Gana'da emlak, tarım, teknoloji ve küçük ölçekli işletmeler gibi alanlara yatırım yaparken mülk edinme, oy kullanma ve kamu hizmetlerine erişim için vatandaşlık talebinde bulunuyor.

Benin ve Sierra Leone gibi bazı Afrika ülkeleri de doğrulanmış soy bağına dayalı olarak Afrika kökenlilere vatandaşlık imkanı sunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Gana, Son Dakika

