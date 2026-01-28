Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Fotokapanla İzleniyor - Son Dakika
Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Fotokapanla İzleniyor

28.01.2026 14:54
Tekirdağ Ganos Dağı'nda fotokapanlar sayesinde yaban hayvanları doğal halleriyle görüntülendi.

Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde kurulan fotokapanlar sayesinde ormanlık alanda yaşayan yaban hayvanları doğal halleriyle kayıt altına alındı.

Doğaya ve yaban hayatına ilgi duyan hayvanseverler tarafından, yaban yaşamını izlemek ve kayıt altına almak amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık bir noktaya fotokapan yerleştirildi. Belirli aralıklarla görüntü alan fotokapanlara karaca, çakal, tilki ve yaban domuzlarının yansıdığı görüldü.

Gece ve gündüz saatlerinde kaydedilen görüntülerde hayvanların beslenme ve dolaşma anları dikkat çekerken, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serildi. Elde edilen kayıtların yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

