Ganos Dağı\'nda Yaban Hayatı Fotokapanla İzleniyor

Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde kurulan fotokapanlar sayesinde ormanlık alanda yaşayan yaban hayvanları doğal halleriyle kayıt altına alındı.

Doğaya ve yaban hayatına ilgi duyan hayvanseverler tarafından, yaban yaşamını izlemek ve kayıt altına almak amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık bir noktaya fotokapan yerleştirildi. Belirli aralıklarla görüntü alan fotokapanlara karaca, çakal, tilki ve yaban domuzlarının yansıdığı görüldü.

Gece ve gündüz saatlerinde kaydedilen görüntülerde hayvanların beslenme ve dolaşma anları dikkat çekerken, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serildi. Elde edilen kayıtların yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ