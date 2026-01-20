Garaj X, Geleceğin Teknoloji Merkezi Olacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Gelecek, yalnızca teknolojiyi kullananların değil, onu üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, teknoloji odaklı girişimciler merkezi olarak faaliyet gösteren Garaj-X Ankara Genç Girişimciler Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Merkezdeki start-up'ları tek tek inceleyen Başkan Ardıç, genç girişimcilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

"Garaj X, katma değerli üretimine katkı sunmak üzere kuruldu"

ASO Başkanı Ardıç, Ankara'nın Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kenti olmasının yanı sıra yüksek teknolojili üretim yapan ve Ar-Ge'nin de simgesi konumunda olduğunu vurguladı.

Garaj X'in bu stratejik gücün tam merkezinde olduğunu ifade eden Ardıç, "Garaj X, sanayimizin yüksek teknolojili ve katma değerli üretimine katkı sunmak üzere kuruldu. Bu merkez, genç beyinlerin dinamizmini sanayimizin tecrübesiyle aynı masa etrafında buluşturacak" açıklamalarında bulundu.

Sanayinin en büyük ihtiyacının verimli, sürdürülebilir ve esnek üretim modelleri olduğunu belirten Başkan Ardıç, "Garaj X, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek, uygulamaya dönük, katma değerli çözümlerin geliştirileceği bir merkezdir. Ankara'daki organize sanayi bölgelerimizle, teknoparklarımızla, üniversitelerimizle entegre şekilde çalışacak Garaj X, üretim altyapımıza yeni nesil teknolojilerin, yapay zekanın, otomasyonun ve verimlilik odaklı yazılımların entegre edilmesini sağlayacak" diye konuştu.

"Gelecek, teknolojiyi üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak olacak"

Garaj X'in, sanayinin sorunlarına gerçek çözümler üretmek isteyen girişimcileri, sanayicilerle bir araya getirmek için tasarlandığını dile getiren Ardıç, "Burada yalnızca fikirler değil; uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sahada test edilebilecek çözümler geliştirilecek. Garaj X'in sunduğu bu ortam; üniversiteler, start-up'lar ve sanayi arasında güçlü bir köprü olacak. Test merkezleri, prototipleme alanları, mentorluk ve yatırım destekleriyle sadece fikir aşamasındaki projeleri değil, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına uygun özgün teknolojik çözümleri geliştireceğiz. Unutmayalım ki; gelecek, yalnızca teknolojiyi kullananların değil, onu üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak" ifadelerini kullandı.

Garaj X ziyaretinde ASO Başkanı Seyit Ardıç'a; ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ile Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, İhsan Çetinceviz, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Levent Akçakoca, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Cansız, Genel Koordinatör Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcıları Oktay Yaman, Dr. Ahmet Dinçer, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan, Başkan Yardımcısı Onur Öztuna, İcra Kurulu Üyeleri Çiğdem Işık Özger ve Kayra Uzun eşlik etti. - ANKARA