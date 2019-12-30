Garanti BBVA artık WhatsApp'ta da çevrim içi - Son Dakika
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Garanti BBVA artık WhatsApp'ta da çevrim içi

6 saat önce

Garanti BBVA, artık kurumsal WhatsApp kanalından da hizmet veriyor.

Garanti BBVA artık WhatsApp'ta da çevrim içi, System.String[]

Garanti BBVA, artık kurumsal WhatsApp kanalından da hizmet veriyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, günlük hayatta yoğun kullandıkları WhatsApp platformu üzerinden mesajlaşma yoluyla hızlı şekilde sorularına çözüm bulabiliyor, ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.


Akıllı bot teknolojisi ile çalışan Garanti BBVA Kurumsal WhatsApp hattına, +90 444 0 333 numaralı hat kaydedilerek ya da Garanti BBVA Mobil'de yer alan "Bize Ulaşın" sayfasından 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.


Garanti BBVA, WhatsApp chatbot ile müşterilerine, kayıp/çalıntı kart bildirimi, kredi kartı başvuru takibi, ATM/Şube lokasyon öğrenme, döviz kurları, kredi hesaplama gibi 100'den fazla konuda destek oluyor. Bu sayede Garanti BBVA ile WhatsApp'tan iletişime geçen müşteriler, birçok konuda çağrı merkezini aramaktan daha hızlı bir şekilde sorularına cevap alabiliyor. Müşterileri daha iyi anlayıp sohbet etme kabiliyetini giderek artırmayı hedefleyen chatbot, ilerleyen süreçte daha fazla konuda müşterilerine yardımcı olmaya devam edecek.

"WhatsApp bot hizmetimizle de artık kullanıcılarımızın yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, değişen tüketici davranışları ile artık müşterilerin markalara, arkadaşlarına ulaştığı kadar kolay ulaşmak, bulunduğu platformda markayla sohbet edebilmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu trendi uzun zaman önce öngörüp kullanıcılarımıza chatbotlarla destek vermeye başlamıştık. WhatsApp'ın yanı sıra bugün Facebook Messenger ve garantibbva.com.tr üzerinde chatbot hizmetimiz bulunuyor. Aynı zamanda Garanti BBVA Mobil'de yer alan Ugi ile de müşterilerimize sesli asistan hizmeti veriyoruz. WhatsApp'ın markalara resmi işletme hesabı açma olanağı tanıması üzerine WhatsApp bot hizmetimizle de artık kullanıcılarımızın yanındayız. Garanti BBVA olarak dijital çözümlerimizle, önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin sıkça kullandıkları platformlarda yer almaya devam edeceğiz."

ATM, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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