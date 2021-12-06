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Garanti BBVA-BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi - Son Dakika

Garanti BBVA-BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi

06.12.2021 12:46
Garanti BBVA-BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi

Garanti BBVA, BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan BlindLook ile iş birliği gerçekleştirdi. Banka, iş birliği kapsamında, BlindLook'un geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi (Audio Simulation) aracılığıyla görme engelli müşterilerinin Garanti BBVA Mobil uygulamasını ve internet bankacılığını daha rahat kullanabilmeleri için sesli yönlendirme hizmeti sunuyor. Garanti BBVA, böylece görme engelliler için ürün ve hizmetleri daha erişilebilir hale getirirken, yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Herkes için eşit ve engelsiz bir dünya yaratmak gerek bireyler gerekse kurumlar olarak kuşkusuz hepimizin sorumluluğunda. Garanti BBVA olarak insanı, doğayı, çevreyi ve yaşamın her alanında kapsayıcılığı temele alan bir kültürle çalışmanın, bir değer yaratabilmenin gayreti içindeyiz. Bu bizim aynı zamanda sorumlu bankacılık anlayışımızın da bir gereği." ifadelerini kullandı.

Engelli, engelsiz her müşterinin temel bir hak olan bankacılık hizmetlerine erişimini sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz hizmetlerin tüm engel grupları için daha fazla erişilebilir hale gelmesi adına geliştirmeler ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, BlindLook ekibiyle de görme engelli müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizdeki kullanım deneyimini iyileştirmek üzere mobil ve internet bankacılığımız odağında önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. BlindLook'un bizim için özel bir yeri olduğunun da altını çizmek isterim. Uzun yıllardır düzenlediğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 14'üncüsünde BlindLook'un kurucularından Sadriye Görece, Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi seçildi. Kendileriyle tekrar yollarımızın kesişmesinden ve BlindLook'un Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) ağının bir parçası olduğumuz için de mutluluk duyuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Sadece görme engelliler değil, bankacılık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan her müşterimiz için aynı özenle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Açıklamada, BlindLook'un kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın'ın da "Ülkemizde 1 milyon görme engelli yaşıyor. Görme engelli nüfusunun 280 bini hiç görmeyen bireylerden oluşuyor. Görme engelliler bazen okul sıralarındaki öğrencilere ders anlatan öğretmen, bazen güçlü birer avukat, bazen ilk banka hesabını açmanın heyecanını yaşayan lise öğrencisi olarak hayatın her alanındalar. Biz görme engelliler için finansal işlemleri engelsiz kıldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Garanti BBVA gibi güçlü bir partnerle engelsiz dünya hayalimizi güçlendirmek bizim için büyük gurur kaynağı. Hedefimiz, ses odaklı teknolojimizle hayatın her alanını engelsiz kılmak." ifadelerine yer verildi.

Garanti Bankası, Görme Engelli, Özgürlük, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA-BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Garanti BBVA-BlindLook iş birliğiyle görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi - Son Dakika
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