Garanti BBVA Genç Konserleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Garanti BBVA Genç Konserleri, farklı sesleri aynı sahnede buluşturma misyonuyla müzikseverleri bir araya getirmeyi sürdürüyor Alternatiften indie’ye, Latin tınılarından deneysel popa uzanan geniş bir yelpazede kurgulanan program, İstanbul’un sevilen sahnelerinde güçlü performanslara ev sahipliği yapacak.

2 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden The Roop ve Nova Norda, enerjik performanslarıyla izleyicilere yüksek tempolu bir gece yaşatacak. Farklı müzikal tarzları bir araya getiren bu özel konser, Mayıs programının öne çıkan buluşmalarından biri olacak.

9-10 Mayıs tarihlerinde Blind sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan Peter Doherty ise kendine özgü tarzı ve güçlü sahne duruşuyla iki gece üst üste unutulmaz performanslara imza atacak. Indie müzik dünyasının ikonik isimlerinden Doherty, dinleyicilere samimi ve etkileyici bir konser deneyimi sunacak.

15 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek konserde Silvana Estrada ve Gülinler aynı akşam sahne alacak. Latin Amerika müziğinin duygu yüklü tınılarını güçlü vokaliyle yorumlayan Silvana Estrada ile Gülinler, kendi performanslarıyla izleyicilere farklı müzikal dünyaların buluştuğu özel bir deneyim vadediyor.

Program, 2 Haziran’da Blind sahnesinde gerçekleşecek Panda Bear konseriyle devam edecek. Deneysel pop ve elektronik müziğin önemli isimlerinden Panda Bear, kendine özgü sound’u ve sahne enerjisiyle dinleyicilere farklı bir müzikal yolculuk vaat ediyor.

Konser Biletlerinde %20 İndirim Fırsatı

Yıl boyunca devam eden Garanti BBVA Genç Konserleri, İstanbul’un önemli sahnelerinde seçkin sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek. Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, konser biletlerinde %20 indirim fırsatından yararlanarak bu deneyimi daha avantajlı yaşayabilecek.

Konser Takvimi:

• The Roop & Nova Norda – 2 Mayıs, Zorlu PSM %100 Studio

• Peter Doherty – 9-10 Mayıs, Blind

• Silvana Estrada & Gülinler – 15 Mayıs, Zorlu PSM %100 Studio

• Panda Bear – 2 Haziran, Blind