Garanti BBVA, Global Finance’ten “Türkiye’nin En İyi Dijital Bireysel Bankası” ödülünü kazandı

Garanti BBVA, Global Finance’in World’s Best Digital Bank Awards programında “Türkiye’nin en iyi Dijital Bireysel Bankası” ödülünün sahibi oldu. Bireysel dijital bankacılığın bütününü değerlendiren ödül kapsamında bankaların teknoloji kullanımıyla sunduğu müşteri deneyimi, yapay zekâ ve kişiselleştirme uygulamaları, ödeme çözümleri, güvenlik, açık bankacılık, inovasyon, müşteri etkileşimi, finansal kapsayıcılık ve hizmet güvenilirliği gibi alanlardaki çalışmaları değerlendiriliyor.

Garanti BBVA’nın ödüle uzanan dijital bankacılık yaklaşımının merkezinde Garanti BBVA Mobil bulunuyor. Garanti BBVA Mobil’de yer alan yaşam ve segment alanlarıyla müşterilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik bütüncül çözümler sunuluyor. Garanti BBVA’nın teknolojik altyapısı sayesinde müşteriler, kişiselleştirilmiş finansal sağlık önerilerine ulaşabiliyor. 2025 yılında 17,9 milyon aktif mobil kullanıcıya ulaşan uygulamada, satışların yüzde 86’sı dijital kanallardan, işlemlerin ise yüzde 99’u şube dışı kanallardan gerçekleştirildi. Banka, mobil müşteri deneyiminde ise Mobil Net Tavsiye Skoru (NPS) sıralamasında liderliğini korudu.

Yapay zekâ ve gerçek zamanlı veriler, Garanti BBVA’nın müşterilere sunduğu güvenli ve sürtünmesiz dijital deneyimin önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Üretken yapay zekâ ile yeniden tasarlanan akıllı asistan Ugi, yalnızca sorulara yanıt veren reaktif bir asistandan, müşterin ihtiyaçlarını öngören, gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş çözümler sunabilen proaktif bir finansal yol arkadaşına dönüştü. Ugi, doğal ve proaktif bir iletişim kurulmasını sağlarken, gerektiğinde kullanıcıları insanlı kanallara da yönlendirebiliyor. Ugi, 2025 yılında 8,2 milyon müşteriyle 73,4 milyon etkileşim gerçekleştirerek kişiselleştirilmiş öneriler ve finansal yönlendirmeler sundu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödülle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Radikal Müşteri Perspektifimiz doğrultusunda tüm süreçlerimizi müşterilerimizin gözünden tasarlıyor, onların hayatını kolaylaştıracak ve bankacılığı daha zahmetsiz hale getirecek çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Dijital bankacılık da bu yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru zamanda anlayabilmek ve onlara kendileri için anlamlı deneyimler sunabilmek adına yapay zekâ, veri ve kişiselleştirme teknolojilerinden yararlanıyoruz. Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından ‘Best Consumer Digital Bank in Turkey’ ödülüne layık görülmek, bu yaklaşımımızın ve dijital bankacılık alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte takdir edilmesi açısından bizim için büyük önem taşıyor. Bu başarıda emeği bulunan, müşterilerimiz için her gün daha iyisini yapmak üzere çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”