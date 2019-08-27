Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak
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Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak

1 saat önce

Müzik dünyasından önemli isimleri ağırlayacak Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak.

Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak, System.String[]

Müzik dünyasından önemli isimleri ağırlayacak Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak.

Sonbahar sezonu boyunca gerçekleşecek konserler için dünyanın farklı bölgelerinden gelecek müzisyenler, Zorlu PSM, Salon İKSV, Babylon, ve Nardis Jazz Club'da sahne alacak.

Şarkıcı Sharon Kovacs'ın Zorlu PSM'deki konseriyle başlayacak konser serisinde, 13 Eylül'de "En Hızlı Piyanist" olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Peter Bence, 27 Eylül'de Balthazar, 4 Ekim'de She Drew The Gun, 7-8 Ekim'de Gary Smulyan & Ralph Moore, 26 Ekim'de Janus Rasmussen, 12 Kasım'da Lera Lynn, 15 Kasım'da Cymande, 20 Kasım'da Joan As Police Woman, 21 Kasım'da ise The Comet is Coming müzikseverlerle buluşacak.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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