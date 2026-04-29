Garanti BBVA Leasing, Uluslararası Finansman Ağını Yeni Kaynaklarla Derinleştiriyor

Garanti BBVA Leasing, uluslararası finansman kaynaklarına erişimini güçlendirmeye devam ediyor. Bank ABC ile yürütülen iş birliği çerçevesinde, Nisan 2025’te sağlanan 50 milyon Euro tutarındaki ilk kredi anlaşmasının ardından, 2026 yılında yaklaşık 65 milyon Euro tutarında yeni bir finansman anlaşmasına imza atıldı.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı yeni anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: “Küresel finansman dinamiklerinin hızla değiştiği bir dönemde, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve kaynak çeşitliliğimizi artırmayı stratejik öncelik olarak görüyoruz. Bank ABC ile imza attığımız bu yeni işlem, müşterilerimizin yatırım kararlarını destekleyen güçlü bir finansman altyapısı sunarken, reel sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama kararlılığımızı da yansıtıyor.”

Uzun vadeli kaynaklar reel sektör açısından kritik

Söz konusu işlem, Garanti BBVA Leasing’in küresel finansman ağını derinleştirme ve fonlama yapısını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Artan küresel belirsizlikler ve finansmana erişimde seçiciliğin öne çıktığı mevcut ortamda, uluslararası iş birlikleriyle sağlanan uzun vadeli kaynaklar reel sektör açısından kritik önem taşıyor. Bu çerçevede sağlanan finansman başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin yatırımlarını desteklemeyi, leasing çözümleri aracılığıyla üretim kapasitesini artırmayı ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Güçlü uluslararası iş birlikleri ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısı sayesinde Garanti BBVA Leasing, müşterilerine uzun vadeli ve katma değerli çözümler sunmayı sürdürürken, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran öncü rolünü de pekiştiriyor.