Garanti BBVA Leasing’den taşıt finansmanında dijital dönüşüm: Taşıt leasing başvuruları artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor

Garanti BBVA Leasing, dijital leasing altyapısını genişleterek taşıt finansmanını da dijital kanallara taşıyor. Yeni uygulama sayesinde Garanti BBVA müşterileri, taşıt leasing işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden uçtan uca dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

Yeni modelde müşteriler, satın almak istedikleri araç için Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden teklif girişi yapabiliyor, farklı ödeme planlarını görüntüleyerek kendileri için en uygun finansman yapısını oluşturabiliyor. Ardından leasing başvurusunu tamamlayabiliyor. Kredi değerlendirme süreci hızlıca sonuçlanırken, onaylanan başvurular için sözleşmeler de yine dijital olarak imzalanabiliyor.

Bu sayede leasing işlemlerinde talep alma, başvuru değerlendirme ve sözleşme süreçlerinin fiziki evrak ve manuel işlemlerle ortalama iki-üç gün sürdüğü geleneksel yapı, dijital kanalda birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Böylece müşteriler yatırım finansmanına çok daha hızlı erişim sağlarken önemli ölçüde zaman kazanıyor.

Türkiye’de leasing sektöründe taşıt leasing işlemlerinin dijital kanalda başvurudan sözleşme imzasına kadar uçtan uca gerçekleştirildiği ilk uygulama olma özelliği taşıyan bu model; mikro işletmeler, KOBİ’ler, ticari ve kurumsal firmalar için alternatif yatırım finansmanı imkânı sunuyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, yeni modele ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Garanti BBVA Leasing olarak müşterilerimizin yatırım kararlarını hızlandıran, finansmana erişimi kolaylaştıran çözümler geliştirmeyi öncelikli görüyoruz. Garanti BBVA’nınuluslararası standartlardaki güçlü dijital altyapısının sunduğu imkânlarla leasing süreçlerini yeniden tasarlıyor ve müşterilerimize önemli bir kolaylık sunuyoruz. Taşıt leasing işlemlerini başvurudan sözleşme imzasına kadar uçtan uca dijital ortama taşıyarak sektörümüzde bir kez daha öncü bir adım atıyoruz. İşletmelerin yatırımlarını daha hızlı hayata geçirebildiği, zaman kazandığı ve finansmana kolay erişebildiği bir ekosistem oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi uygulamalarımızla müşterilerimizin süreçlerini kolaylaştırmaya ve sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Garanti BBVA Leasing’in dijital taşıt leasing çözümü, sektör açısından da öncü bir adım niteliği taşıyor. Türkiye’de leasing sektöründe taşıt leasing başvurusunun dijital kanalda değerlendirilip sözleşme imzasına kadar uçtan uca tamamlandığı başka bir uygulama bulunmuyor.

Uygulama aynı zamanda sürdürülebilir mobiliteye de katkı sağlıyor. Taşıt leasing kapsamında elektrikli ve hibrit araçların da finanse edilebilmesi, işletmelerin daha çevreci araç yatırımlarını kolaylaştırıyor.