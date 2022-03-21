Garanti BBVA, "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetine artık İnternet Bankacılığından ulaşılabiliyor - Son Dakika

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin: "Garanti BBVA, SWIFT tarafından 2017 yılında başlatılan Global Payment Innovation'a (GPI) Türkiye'den katılan ilk banka oldu. 2018 yılında ise SWIFT GPI geçişini tamamlayarak, yurt içi ve yurt dışındaki bankalara SWIFT aracılığıyla gönderilen para transfer işlemlerinin Garanti BBVA İnternet'ten takip edilebilmesini sağlamaya başladı." dedi.

Dildar sözlerine, "Ağustos 2020'de ise SWIFT'in uluslararası para transfer işlemleriyle ilgili geliştirdiği Swift GPI Ön Doğrulama (Pre-Validation) adlı yeni hizmetinin dünya genelinde entegrasyonunu tamamlayan ilk banka oldu. Şimdi ise, Garanti BBVA İnternet üzerinden sunmaya başladığımız "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetiyle, müşterilerimiz, hesaplarına gelecek bankalar arası para transfer işlemleriyle ilgili tüm detayları görüntüleyebiliyor ve böylelikle nakit akışlarını daha rahat planlayabilecekler. Garanti BBVA olarak, sektörde fark yaratan yenilikler sunmaya, bu sayede müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak finansal sağlıklarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."ifadeleriyle devam etti.